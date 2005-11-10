Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Amorim: "Ramos? Niente di grave. Cisse è al 50% del suo valore"

Live TMW
Antonello Gioia
autore
Antonello Gioia
Oggi alle 19:44Serie A
21.10.2026 19:44Serie A
Fonti preferite
Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 19:20, alla vigilia di Bournemouth-Milan.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 19:20, alla vigilia di Bournemouth-Milan, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 21:00 al "Vitality Stadium" di Bournemouth. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

19:20 | Inizia la conferenza: parla Amorim.

Che è successo con gli infortunati? Chi gioca?
"Vedremo domani. Goncalo non ha niente di eccessivamente grave, mentre la situazione di Chukwueze è un po' diversa e la valuteremo nei prossimi giorni per fare un punto preciso. In generale, però, tutte le squadre europee impegnate su più fronti stanno affrontando problemi con gli infortuni: è proprio per questo che stiamo cercando di gestire le rotazioni e di preparare ogni singolo giocatore al meglio per scendere in campo. Per quanto riguarda Cisse, come ho già detto, domani giocherà titolare, ma la sua posizione precisa la scoprirete soltanto domani".

È la gara decisiva domani?
"Non so se questa partita sarà decisiva: siamo soltanto alla terza giornata e abbiamo ancora molte gare da giocare. Sicuramente affronteremo una squadra di un livello differente, dotata di grande qualità e nota per la sua pericolosità nelle transizioni. Hanno diversi top player in rosa. Certo, sarà una partita diversa dal solito, ma dovremo farci trovare pronti ad affrontarla, a reggere il loro passo e il loro ritmo. Non dico che sia una sfida da dentro o fuori, ma è certamente fondamentale per noi: ci serve per capire a che punto è la nostra squadra, per testare il gruppo e fare in modo che tutti siano pronti a disputare match di questo spessore. Non è una gara necessariamente decisiva per le sorti della competizione, ma riveste un'importanza enorme per la nostra stagione".

È il momento di Cisse?
"Penso che la prima cosa da fare sia non ingigantire la situazione, evitando di caricare di ulteriore pressione i giocatori più giovani. È chiaro che voi fate il vostro lavoro come giornalisti, ma parlo di noi come club, come staff tecnico e non solo: dobbiamo aiutare i ragazzi più giovani a capire che il calcio è come una montagna russa, e tutto può cambiare in qualsiasi momento. Lui è sicuramente all'inizio di un percorso: è al 50% delle sue potenzialità, sa calciare con entrambi i piedi, ma ci sono ancora degli aspetti che non esegue a un livello elevato perché gli manca l'esperienza necessaria. Perciò dobbiamo dargli tempo, anche se in generale sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. La cosa fondamentale è comprendere che nel calcio le cose cambiano molto rapidamente: bisogna lavorare duramente durante la settimana e, così facendo, ci sarà sempre più spazio per lui in squadra. Ma come ho detto, ha ancora ampi margini di crescita ed è solo a metà del suo potenziale".

È la prima volta che torna qui dopo l'esperienza al Manchester Utd...
"In generale, penso che la cosa più importante sia il fatto di essere qui come allenatore del Milan, ed è qualcosa che devo rispettare, chiaramente. L'unica cosa che mi sento di dire e che non ho nulla da aggiungere sul Manchester United ed è che mi concentro unicamente sul Milan. L'unica cosa che posso dire è che ho amato il Manchester United, ho amato l'atmosfera e ciò che è accaduto non cambia in alcun modo le mie esperienze positive. L'unica cosa che dirò è che sono andato avanti: adesso mi trovo in un'altra grande squadra, e club di questo livello, come il Milan, hanno già altri problemi da risolvere. Perciò ora penso esclusivamente alla mia vita, alle nostre vite perché, come sapete, in ogni grande club i problemi sono sempre dietro l'angolo. Mi concentro sul mio lavoro, sulla mia squadra, sui miei giocatori e sul mio staff, senza sprecare pensieri per le altre squadre. Non importa quello che è successo in passato con lo United: ciò che ho detto quando ho firmato per lo United è ancora valido, è un club che ho amato davvero".

Del Bournemouth invece cosa pensa?
"Ci sono alcune cose, alcuni dettagli che non menzionerò adesso, che fanno parte del gioco, però sento lo stesso ritmo, lo stesso passo, la stessa pressione. Se conoscete Marco Rose, è sempre il suo modo, il suo stile, insomma, con il pressing che fa parte della loro identità. Hanno molta qualità nell'uno contro uno e stanno facendo anche molto bene a livello di acquisti e di scouting di nuovi giocatori, quindi non vedo molte differenze nella loro identità. Ci sono alcune cose diverse, anche perché alcuni giocatori sono andati via e altri sono arrivati, ma la loro impronta si concentra sulla qualità, sul passo e sul ritmo. È una squadra dotata di una grande qualità di base, ed è una sorta di test importante per noi. Sono contento di vedere i miei giocatori in campo, anche attuando un po' di rotazione: abbiamo la responsabilità di lottare sempre per la vittoria".

Quanto è cambiato Loftus-Cheek da quando è arrivato al Milan? E lei, invece?
"Il problema con Loftus-Cheek è che non crede fino in fondo di poter giocare nella sua Nazionale: lo sento dal suo tono di voce, ma la realtà è che ha tutto il talento per farlo. Volevo sottolinearlo innanzitutto: è un ragazzo dalle qualità davvero eccezionali. Il problema è forse più nella testa che nel corpo o nelle competenze tecniche. Penso che se riesce a liberarsi da questo blocco mentale, può giocare davvero in qualsiasi Nazionale perché ha un talento puro, ma spetta a lui fare questo passo. In fondo è ancora giovane: la gente spesso dimentica che ha una carriera lunghissima davanti a sé, quindi sono convinto che possa farcela. Per quanto riguarda me, ovviamente quando accumuli più esperienza diventi un allenatore diverso. Non penso di essere una persona diversa, perché il mio carattere non cambia, ma ho più esperienza e capisco meglio le dinamiche del calcio: questo mi aiuterà in futuro nella gestione dei problemi. Il Milan ha un contesto importante che ci aiuterà a gestire ogni situazione. Insomma, ritengo di essere la stessa persona di sempre, semplicemente con un po' più di esperienza in certe dinamiche".

Perché preferisce Estupinan a Bartesaghi?
"Negli aspetti tecnici che osservo, Bartesaghi è un giocatore di grande corsa e spinta, mentre Estupiñán è un profilo un po' diverso: tende a entrare più dentro il campo per creare collegamenti, vede i dettagli e cerca di dare equilibrio alla squadra. Comunque si stanno alternando molto nelle partite: domani ne vedrete uno in campo, poi contro l'Udinese vedrete l'altro. A volte si tratta semplicemente delle caratteristiche che vogliamo mettere in campo per una specifica partita, e per questo ogni giocatore deve farsi trovare sempre pronto a giocare".

Cosa è successo contro l'Atalanta?
"È una partita a sé stante, quindi non possiamo dire: 'Ok, nella prossima proveremo a migliorare questo o quell'aspetto specifico della gara precedente'. Sul 3-1 eravamo in controllo del possesso e non correvamo più grandi pericoli. Ciononostante, ci sono alcuni punti su cui dobbiamo crescere: ci sono dettagli tattici e tecnici da assimilare che ci aiuteranno a gestire meglio il controllo della partita, anche a livello mentale. Domani, dunque, non abbiamo nulla da dimostrare rispetto a quanto fatto nella gara precedente. Dobbiamo concentrarci unicamente sulla sfida che ci attende, cercando di vincere in una competizione così importante per noi. E se riusciremo a evitare nuovi infortuni, beh, tanto meglio, così potremo affrontare al meglio il prosieguo della stagione".

19:43 | Termina qui la conferenza.

Articoli correlati

Immagine news 1
Milan, Loftus-Cheek: "A Bournemouth atmosfera ostile. Rispetto ad Allegri, ora..."
Immagine news 2
Pellegatti sul futuro di Camarda: "Se trovasse difficoltà, meglio un prestito a gennaio"
Immagine news 3
Milan, Amorim: "Cissè è ancora al 50% del suo potenziale. Anche Camarda lavora tanto"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
19:44 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, Amorim: "Ramos? Niente di grave. Cisse è al 50% del suo valore"
Immagine news 2
19:42 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, Loftus-Cheek: "A Bournemouth atmosfera ostile. Rispetto ad Allegri, ora..."
Immagine news 3
19:41 Serie A
Alle 21 la partita con lo Shakhtar, l'Inter ancora al Meazza non c'è: nerazzurri in ritardo
Immagine news 4
19:35 Serie A
Al Sinigaglia c'è solo il Como: United inesistente e gol Nico Paz, è 1-0 al 45'
Immagine news 5
19:30 Serie A
Stoccarda, Mittelstadt: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana"
Immagine news 6
19:22 Serie A
Pellegatti sul futuro di Camarda: "Se trovasse difficoltà, meglio un prestito a gennaio"
Immagine news 7
19:15 Serie A
Milan, Amorim: "Cissè è ancora al 50% del suo potenziale. Anche Camarda lavora tanto"
Immagine news 8
19:00 Serie A
Atalanta, Sarri: "Klopp il primo anno è arrivato ottavo, poi ha vinto tutto. Serve tempo"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti pronto a passare al 3-5-2 per tenersi la Juve. Ma quando torna Yildiz che si fa?
Immagine top news n.1 "Chi vorrà Endrick dovrà passare sopra di me". Mourinho deciso, ma D'Amico non ha chiuso
Immagine top news n.2 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.3 Milan, stop per Goncalo Ramos: sovraccarico al polpaccio. Domani gli esami
Immagine top news n.4 Incubo Kvaratskhelia, l'infortunio nel momento peggiore. Tra 5 giorni c'è il Pallone d'Oro
Immagine top news n.5 Endrick, 105 minuti giocati e le parole di Mou: ma al Real quanto converrebbe cederlo in prestito?
Immagine top news n.6 Paratici, perché questa sfida pubblica al mondo arbitrale?
Immagine top news n.7 Como-Manchester United a rischio: grave allerta meteo, gara di Champions rinviata?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.3 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.4 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, quando succedono certe cose deve parlare un dirigente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Corapi sulla Juve: "Simone Inzaghi sarebbe una scelta potente"
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Juve, si sono chiariti tra loro? Ora però parlerà il campo"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Martinez ancora titolare, con Thuram c'è Bonny
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Ramos? Niente di grave. Cisse è al 50% del suo valore"
Immagine box news Serie A Milan, Loftus-Cheek: "A Bournemouth atmosfera ostile. Rispetto ad Allegri, ora..."
Immagine box news Serie A Alle 21 la partita con lo Shakhtar, l'Inter ancora al Meazza non c'è: nerazzurri in ritardo
Immagine box news Serie A Al Sinigaglia c'è solo il Como: United inesistente e gol Nico Paz, è 1-0 al 45'
Immagine box news Serie A Stoccarda, Mittelstadt: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana"
Serie B
Immagine box news Serie B Samp, (forse) sciolte le riserve: c'è un principio d'accordo con D'Angelo per la panchina
Immagine box news Serie B Carrarese, Belloni in vista del Palermo: "Capolista, sì, ma lo affronteremo senza paura"
Immagine box news Serie B Sampdoria, allenamento guidato da Lombardo: gestione per tre giocatori. Il punto
Immagine box news Serie B Empoli, Zedadka: "Andreoletti ci ha trasmesso voglia di sognare in grande e di non porsi limiti"
Immagine box news Serie B Padova, si ferma Lasagna. Ma si punta ad aver di nuovo Caprari per il turno infrasettimanale
Immagine box news Serie B Ascoli, Patti sul VAR: "Due episodi evidenti, qualcosa non ha funzionato"
Serie C
Immagine box news Serie C A Pescara è ora 'caso Buscè': duro l'attacco contro la stampa. Ma la società non commenta
Immagine box news Serie C Per Samele lesione del crociato: la Giana Erminio attenderà il mercato di gennaio per l'attaccante?
Immagine box news Serie C Niente riduzione di squalifica per De Marco: il centrocampista del Potenza sconterà tre turni
Immagine box news Serie C Il Monopoli torna a casa: la gara contro l'Audace Cerignola si giocherà al 'Veneziani'
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Guido Di Deo nuovo tecnico del Picerno
Immagine box news Serie C Casertana, Henin sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Addio al “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni