Il Milan perde tre giocatori, la Juve ne ritrova uno, Castillejo si ritira: le top news delle 18

Aggiornamenti dalle infermerie in vista dei prossimi impegni, novità sulle convocazioni della Juventus e una classifica di Serie A che si ridisegna dopo i risultati dell'ottava giornata. Intanto, arriva anche l'annuncio del ritiro di Samu Castillejo, ex Milan e Sassuolo, che lascia il calcio a soli 31 anni.

Nel Milan Gila, Rabiot e Moreira puntano il derby

Il Milan monitora le condizioni di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, tutti indisponibili per la trasferta di Udine e destinati a saltare anche la gara infrasettimanale contro il Bologna. I tre sono alle prese con problemi da sovraccarico, senza lesioni: filtra maggiore ottimismo per Gila, fermato da un fastidio alla caviglia, mentre Rabiot e Moreira devono gestire rispettivamente un affaticamento al polpaccio e al flessore. L'obiettivo è provare a recuperarli per il derby contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro.

Juventus, Sarr torna tra i convocati per Lecce

Luciano Spalletti ritrova Pape Matar Sarr in vista della trasferta della Juventus contro il Lecce. Gli esami hanno escluso lesioni per il centrocampista senegalese, inserito nella lista dei 20 convocati per la sfida del Via del Mare. Restano invece indisponibili Nico Gonzalez, Zeki Celik, Francisco Conceição, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Kamil Grabara.

Serie A, Como terzo con la Roma e il Bologna aggancia il Sassuolo

Il successo del Como contro il Sassuolo, deciso dalla doppietta di Douvikas, permette alla squadra di Cesc Fabregas di salire a quota 17 punti e agganciare la Roma al terzo posto. Il Bologna conquista invece la seconda vittoria stagionale grazie alle reti di Casale e Bernardeschi su rigore e raggiunge proprio il Sassuolo a quota 8. Si complica la situazione del Cagliari, fermo a 13 punti dopo la seconda sconfitta consecutiva. La classifica resta in evoluzione in attesa delle altre gare dell'ottava giornata, a partire da Napoli-Roma delle ore 18.

Castillejo si ritira a 31 anni: addio al calcio dell'ex Milan

Samu Castillejo dice addio al calcio a soli 31 anni. L'ex esterno offensivo di Milan e Sassuolo, svincolato dopo le ultime due stagioni in Malesia con il Johor Darul Ta'zim, ha annunciato la decisione attraverso un video pubblicato su Instagram. Nel suo messaggio ha ripercorso una carriera vissuta come una passione prima ancora che come una professione, ringraziando compagni, allenatori, tifosi e famiglia. Tra i ricordi più importanti, il debutto con il Malaga, la squadra del cuore, e la conquista dello scudetto con il Milan.