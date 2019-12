Milan, Pioli e la posizione di Suso: "A sinistra non lo vedo. Ha qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Suso a sinistra non lo vedo". La posizione del fantasista spagnolo resta sempre una domanda da fare, in casa Milan. Stefano Pioli, però, ha escluso di vederlo, da mancino, sulla fascia sinistra: "È un ottimo giocatore, un grande giocatore con determinate qualità. Siamo squadra quando ci adattiamo tutti ai tempi di gioco. Suso non deve stare soltanto largo, deve venire anche dentro il campo. Presto ci darà grandi soddisfazioni, ritengo abbia qualità importanti".