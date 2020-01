Milan, Pioli: "Grande reazione dopo Bergamo. Ibra ci ha dato spessore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della vittoria contro l'Udinese, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Siamo partiti un po' contratti, l'Udinese a livello fisico stava meglio di noi. Nelle seconde palle e nei duelli hanno spesso avuto la meglio, viste le scelte in Coppa Italia speravo di farne altre oggi che non ho potuto fare, per via degli infortuni. Ma sono soddisfatto della nostra prestazione, ci abbiamo messo il cuore e l'anima per vincerla. In passato abbiamo lavorato tanto ma non siamo riusciti a raccogliere quanto abbiamo seminato, adesso abbiamo iniziato a raccogliere e dobbiamo continuare così".

Ha chiesto a Leao di restare vicino a Ibra. Nel secondo tempo quello che è cambiato è stata la distanza tra i reparti?

"Subire un gol così ci ha tolto un po' di lucidità e abbiamo perso le distanza. L'Udinese si chiudeva e ripartiva in velocità. Un giocatore vicino a Ibra ci poteva dare soluzioni in più, nel primo tempo abbiamo fatto fatica, ma abbiamo creato le nostre occasioni. Abbiamo sofferto qualcosa, ma perché l'Udinese stava meglio di noi".

Sul due a due avevate ancora la consapevolezza di poterla vincere.

"Credo che l'analisi sia corretta. Sono anche i risultati che ti danno questa convinzione. A Bergamo c'è stata la nostra peggior versione, nelle altre ce la siamo sempre giocata fino alla fine, lo spirito c'è sempre stato. La caduta con l'Atalanta non doveva esserci, ma poi abbiamo reagito alla grande. L'arrivo di Ibrahimovic ci ha dato ancora più spessore e convinzione, questo ci serviva. È stata una settimana faticosa, volevamo fare una settimana perfetta e ce l'abbiamo fatta. Non troveremo mai partite facili, dobbiamo avere una maggiore convinzione che il gol ce l'abbiamo".

Dovete lavorare sull'equilibrio?

"È stata una partita con intensità e poca lucidità. La loro fisicità ci ha messo in difficoltà. È stata una delle partite in cui abbiamo concesso di più, ma a volte le partite nascono in un certo modo ed è difficile frenare i miei giocatori, avevamo in campo nella ripresa gente con lo strappo, con gambe. Fortunatamente Donnarumma, che è un grande portiere, ci ha dato una mano nei momenti decisivi".