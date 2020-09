Milan, prime parole per Tonali: "Il mio sogno si è avverato. Tifosi, insieme si può fare tutto"

"Il mio sogno si è avverato". Non nasconde l'emozione, Sandro Tonali, nella sua prima intervista ufficiale da nuovo giocatore del Milan: "E' uno dei sogni che molti bambini hanno. La maglia numero 8? L'ho scelta - sottolinea a Milan TV - perché ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L’ha vestita un giocatore che ha fatto la storia come Gattuso. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto".