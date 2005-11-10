Milan, Pulisic e Hutchinson pronti a riprendersi la scena dopo la sosta

Con il mercato di gennaio ancora lontano, il Milan deve concentrarsi sulle risorse già presenti in rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim vuole sfruttare la sosta per lavorare soprattutto su quei giocatori chiamati ad avere un ruolo più importante alla ripresa del campionato. Tra questi ci sono Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Lo statunitense ha approfittato della pausa per recuperare la migliore condizione dopo un periodo complicato, mentre il giovane inglese ha avuto più tempo per assimilare i meccanismi richiesti dall'allenatore.

Pulisic cerca continuità e gol

Pulisic vuole tornare a essere decisivo con maggiore continuità. Prima della sosta aveva già dato segnali positivi e l'obiettivo adesso è aumentare il proprio peso offensivo, soprattutto in termini realizzativi. Il calendario delle prossime settimane offrirà diverse occasioni, tra campionato ed Europa League, e Amorim potrebbe affidarsi sempre più spesso all'esperienza dell'americano.

Hutchinson vuole scalare le gerarchie

Anche Hutchinson è pronto a giocarsi le proprie carte. Come sottolinea la rosea, il giocatore è apparso in crescita durante gli allenamenti e potrebbe presto trovare maggiore spazio. Finora il suo rendimento è stato condizionato dalla necessità di adattarsi a un nuovo contesto tattico, ma lo staff tecnico continua a credere nelle sue qualità.

Amorim punta sulla rosa a disposizione

La linea dell'allenatore sembra dunque chiara: prima di pensare al mercato, il Milan vuole valorizzare pienamente i giocatori già presenti.

Per questo la ripresa dopo la sosta rappresenterà un passaggio importante soprattutto per Pulisic e Hutchinson. Se entrambi riusciranno a trovare continuità, i rossoneri potrebbero avere due soluzioni offensive in più senza dover necessariamente intervenire subito sul mercato di gennaio.