Rabiot scuote il Milan: "Non possiamo fare un secondo tempo del genere, è un problema"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-2 sull'Atalanta: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema perché se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po' arrabbiato, non possiamo fare un secondo tempo del genere".