Milan, Rabiot: "Ecco perché ero arrabbiato prima del gol. Ruolo? Amorim è stato chiaro"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Perché ero arrabbiato prima del gol? Ci sono stati 3-4 falli clamorosi contro di noi nel primo tempo e non è arrivato neanche un giallo. Poi al primo fallo su De Ketelaere fischia. Noi facciamo calcio, proviamo a giocare, quindi è giusto dire quando ci sono delle decisioni sbagliate. Poi è chiaro che bisogna avere la freddezza per non arrabbiarsi e protestare con l'arbitro. Per il resto abbiamo fatto bene. Abbiamo vinto la partita. Di solito abbiamo più difficoltà nel primo tempo che nel secondo, oggi è stato il contrario. Bisogna trovare un equilibrio. Ma siamo contenti perché saliamo in classifica".

Oggi hai giocato da trequartista.

"Una posizione in cui sono più vicino all'area, pronto ad entrarci, a far gol, a calciare. Ma mi piace anche fare il mediano e partire da più lontano. Parlo tanto con Amorim e già all'inizio di questa stagione il mister mi aveva detto che avrei potuto fare sia il mediano che il trequartista".