Milan, Raiola vuole in ingaggio da top player per Romagnoli: 5 milioni a stagione

Non solo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan lavora anche al rinnovo del capitano Alessio Romagnoli. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Mino Raiola pretende che il giocatore venga trattato da top-player. Non basterà proporre al capitano lo stesso ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il potente agente ne chiede almeno cinque, cifra che oggi il Milan non sembra disposto a concedere, forse nemmeno con la qualificazione alla prossima Champions League. Serve una proposta convincente per il giocatore, che in passato è stato cercato da club come il Chelsea, in grado di garantirli contratti sicuramente più ricchi. Ma come per Donnarumma, Romagnoli mette la sua permanenza a Milano al primo posto. E questo è un punto a favore di Maldini.