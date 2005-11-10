Milan, Ramos: "Ho sbagliato il rigore perché volevo cambiare. Amorim mi chiede di..."

Goncalo Ramos, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A e terminata 3-2 in favore dei rossoneri. Segui in diretta le dichiarazioni del numero 9 rossonero con il live testuale su TMW.

Cosa è successo sul rigore?

"Nel primo rigore mi fermo e guardo il portiere, poi nel secondo volevo cambiare perché pensavo che lui aspettasse il mio arresto. Non l'ha fatto, quindi tanto di cappello a lui".

Cosa è successo a fine gara?

"Penso che nel finale di partita abbiamo sofferto un po', ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Qui vogliamo costruire una squadra vincente, e una squadra vincente a volte ha bisogno di soffrire per vincere. La cosa positiva di oggi è che abbiamo sofferto, abbiamo difeso, ma abbiamo portato a casa la vittoria".

Sei elogiato per i kilometri percorsi, meno per la presenza in area di rigore...

"Come squadra stiamo mettendo — e penso che lo si sia visto nelle ultime due partite — più giocatori in area di rigore. Anche l'allenatore mi ha chiesto di stare più in area e non uscire dalla mia zona. Oggi ho passato più tempo in area, o almeno ci ho provato, e nelle prossime partite cercheremo di portare più uomini nella zona d'attacco: io, Camarda o chiunque altro giochi staremo di più in area".