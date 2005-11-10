Milan, cosa riserva il calendario di Europa League? Col Ferencvaros senza Maignan

Milan, cosa riserva il calendario di Europa League? Col Ferencvaros senza MaignanTMW
Gaetano Mocciaro
Il Milan si complica ulteriormente la vita, perdendo la seconda su tre partite in Europa League. E con un passivo che ora mette i rossoneri in una differenza reti negativa, discriminante importante per determinare una classifica di un mini campionato di 8 giornate. Rossoneri attesi prima della sosta nazionali a una nuova gara, in casa contro il Ferencvaros, senza il capitano Maignan che è stato espulso. Seguiranno due incontri di alto coefficiente di difficoltà prima di una discesa finale. Ecco il dettaglio:
Partite giocate
16 settembre, Milan - Benfica 0-2
15 ottobre, Salisburgo - Milan 0-4
22 ottobre, Bournemouth - Milan 3-0
Partite da giocare
5 novembre, Milan - Ferencvaros (ore 18.45)
26 novembre, Olympiacos - Milan (ore 18.45)
10 dicembre, Milan - Sunderland (ore 21)
21 gennaio, Levski Sofia - Milan (ore 21)
28 gennaio, Milan - Ararat-Armenia (ore 21)
La classifica di Europa League
1. Benfica 9 punti
2. Bayer Leverkusen 9
3. Bournemouth 9
4. Ferencvaros 9
5. Olympiakos 9
6. Royal Union Saint Gilloise 7
7. Juventus 7
8. Besiktas 7
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9. Sunderland 7
10. AZ Alkmaar 6
11. Omonia 6
12. Lione 6
13. Rennes 5
14. Real Sociedad 4
15. Crystal Palace 4
16. Sparta Praga 4
17. Levski 4
18. Dinamo Zagabria 4
19. Sturm Graz 4
20. Nijmegen 4
21. Salisburgo 4
22. Andrlecht 3
23. Hoffenheim 3
24. Milan 3
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25. Celta Vigo 3
26. OFI Creta 3
27. Jagiellonia 3
28. Torreense 3
29. Celje 1
30. Hapoel Beer Sheva 1
31. Lillestrom 1
32. Lech 1
33. Plzen 0
34. Marsiglia 0
35. Celtic 0
36. Ararat Armenia 0