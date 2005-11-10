Milan da scudetto? Costacurta: "Ne vedo un paio davanti. Però seguono Amorim"

Il Milan è una squadra da scudetto? Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta risponde così: “Beh, adesso forse… Io vedo dei giocatori che seguono in una maniera particolare l’allenatore. A me piace l’attitudine che hanno. Non vedo però ancora una squadra da scudetto: credo che adesso ce ne siano un paio davanti. Credo sia una squadra che promette.

Quello che noto io è tutta questa corsa in avanti, non solo quando devono recuperare palla, ma anche quando corrono senza palla. Oggi Bartesaghi è stato meraviglioso, sono rimasto entusiasta della prestazione di questo ragazzo. È una squadra che fa sembrare che il diktat sia proprio quello: andare, con o senza palla”.

Così invece Luca Marchegiani: “Forse nel giorno in cui il Milan ha risposto meglio all’emergenza, mi sembra un po’ corta in alcune zone del campo. Non ha cambi in alcune zone dove servono, per esempio ancora Camarda non è allo stesso livello di Gonçalo Ramos. Non è un giudizio nei confronti di un giocatore giovane, ma è difficile metterli sullo stesso piano”.