Milan, servono le cessioni per sbloccare gli ultimi acquisti

Tre giocatori già acquistati, due ufficializzati (Hernandez e Krunic), l’altro in arrivo (Bennacer) e quasi 50 milioni di euro investiti in cartellini, con operazioni tutte a titolo definitivo. Un inizio importante di mercato per il Milan, ora una fase intermedia di valutazione, dove però è fondamentale muovere le acque in uscita. I rossoneri devono riuscire a piazzare almeno 4-5 esuberi per monetizzare e alleggerire il bilancio con gli ingaggi pensati. Lucas Biglia ad esempio pesa tantissimo con i suoi 3 milioni netti a stagione, ma a 33 anni ha difficoltà a trovare squadra. Suso guadagna meno ma ha un costo sui 40 milioni e questo frena parecchi club, così come Franck Kessie, altro giocatore che viene valutato dal Milan oltre 35 milioni di euro.

Ma è complicato in questo mercato vendere anche elementi non di primo livello, come Laxalt o Castillejo, oppure lo stesso Fabio Borini che ha estimatori in Premier League. In realtà in serie A un po’ tutte le squadre stanno riscontrando difficoltà a cedere, ed è evidente che con l’arrivo del mese di agosto qualcosa potrebbe cambiare perché si avvicinerà la fine della sessione estiva. In entrata il Milan deve cercare almeno altri tre acquisti: un difensore centrale, una mezzala e una seconda punta.

Intanto oggi si aggregherà alla squadra Patrick Cutrone dopo le vacanze estive, così conoscerà per la prima volta mister Giampaolo. Domani invece saranno presentati Theo Hernandez e Krunic alla stampa dopo l’amichevole a porte chiuse che il club ha organizzato con il Novara. Sabato la partenza per gli Usa dove il gruppo milanista incontrerà in amichevole il Bayern Monaco e il Benfica.