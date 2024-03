Milan, Simon Kjaer è in scadenza a giugno. L'idea è di prendere un profilo più giovane

Simon Kjaer è in scadenza con il Milan e i rossoneri vorrebbero puntare su un profilo più giovane per il prossimo anno. Il capitano della Nazionale danese ha un accordo fino al 30 giugno, data in cui probabilmente terminerà la sua esperienza milanista. 17 presenze finora, scelto come titolare in piena emergenza fra dicembre e gennaio, già in inverno era stato cercato un nuovo profilo per cambiare la retroguardia.

Ovviamente molto dipenderà da quello che succederà, dentro e fuori dal campo. Anzi, più probabilmente bisognerà capire chi sarà a decidere per il prossimo futuro, visti i venti che arrivano dal deserto, con Pif interessato a prendere il posto di Elliott nel prestito a Cardinale. Servirebbe però un finale di stagione ai limiti dell'incredibile per essere certi di un ulteriore prolungamento dopo quello di tre anni fa.

Le parole di Kjaer sul contratto. "Per quanto mi riguarda, sono nel posto in cui voglio essere. Gioco nel Milan, mi trovo bene nel Milan e ripongo molte speranze in me stesso. Ma che la decisione venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla. Eravamo settimi o ottavi quando sono arrivato quattro anni fa. Adesso siamo in Champions League ogni stagione. Se posso restare a Milano sono molto felice. È sempre il club in cui ho cercato di arrivare, fin dalla prima volta che sono andato al Palermo. Se non sarà Milano, allora ho 35 anni e posso scegliere liberamente cosa voglio con la mia famiglia. Non mi preoccupa. A me va benissimo. Penso che tutti mi conoscano. Sono orgoglioso di quello che faccio. Ma non vengono a chiedermi di essere diverso".