Per il Milan la situazione è già disperata: sotto di 2 gol e in 10 all'intervallo a Bournemouth

Situazione già disperata per il Milan dopo 45 minuti. Sotto di due gol a Bournemouth, in condizioni atmosferiche e ambientali avverse e con un uomo in meno.

Subito rigore per il Bournemouth

Non è serata, lo si capisce immediatamente dall'atteggiamento distratto della difesa, che concede subito un'occasione a Evanilson. Dopo 8 minuti il vantaggio delle cherries: mani di De Winter a stoppare un colpo di testa avversario e rigore, che Kluivert trasforma spiazzando Maignan. Il padre, Patrick, ha vestito la maglia del Milan con poca fortuna nella stagione 1997/98.

Follia Maignan

Il patatrac arriva poco prima della mezzora: schema da corner del Bournemouth, blocco di Adams su Maignan che reagisce cercando di allontanare l'avversario mettendogli i guantoni in faccia. L'arbitro gli sventola il rosso ed è pure rigore. Torriani entra a freddo e viene spiazzato da Tavernier.

Talento che annega sotto la pioggia

Per il resto prestazione assolutamente negativa, le qualità tecniche della squadra sono annegate sotto la pioggia battente che cade sul Vitality Stadium. Cisse non ha palloni giocabili ed è impreciso quando ha la palla tra i piedi, ma soprattutto non è adeguatamente supportato dai trequartisti. Hutchinson lascia dopo mezz'ora per far posto a Torriani, Loftus-Cheek impalpabile. Impossibile giocare palla a terra, si prova con la palla lunga, scelta che in ogni caso non sta pagando.