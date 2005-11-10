Milan, staccare per poi ripartire: Amorim ha concesso un pomeriggio libero alla squadra
Paolo Lora Lamia
Ruben Amorim concede un momento di tregua ai suoi ragazzi, in mezzo a un tour de force di partite che li terrà molto occupati fino alla fine di ottobre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri l'allenatore del Milan ha concesso il pomeriggio libero alla squadra (rientrata in mattinata da Salisburgo con un volo charter). Una decisione apprezzata dai giocatori, con cui il mister si ritroverà stamani per la prima e unica seduta di allenamento in vista del prossimo match di campionato contro l'Atalanta.
Certamente, non è molto il tempo per preparare quello che di fatto è uno scontro diretto per l'Europa ovvero la sfida contro i nerazzurri di Sarri. C'è comunque la volontà da parte di Amorim di curare i dettagli ma al tempo stesso di non stressare eccessivamente i giocatori. Finito l'allenamento, infatti, saranno liberi di tornare
e si ritroveranno in ritiro in un hotel in città prima di cena.