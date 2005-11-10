Il Milan stringe per Krosche: contatti avanzati per l'arrivo dall'Eintracht. C'è una clausola
Yvonne Alessandro
Non è più un mistero l'intento di Gerry Cardinale di inserire nell'organigramma del Milan una nuova figura nel ruolo di Head of Football, e il profilo prescelto continua a essere quello di Markus Krosche. Nei giorni scorsi, proprio su esplicita richiesta del dirigente, l'Eintracht Francoforte lo ha sollevato dal suo incarico. Come riportato dal Corriere della Sera, i contatti tra le parti si trovano ormai in una fase avanzata: in casa rossonera filtra forte ottimismo circa la possibilità di giungere a una chiusura in tempi brevi, considerata la necessità del club nell'immediato di integrare una figura con tali competenze all'interno della propria dirigenza.
Dalla Germania con furore
Nonostante non rivesta più operativamente il ruolo di direttore sportivo nel club tedesco, Krosche rimane formalmente legato alla società di Francoforte da un contratto valido fino al 2028. Per consentire lo sbarco a Milano del dirigente 46enne, il club di Via Aldo Rossi sarà dunque chiamato a corrispondere un indennizzo all'Eintracht. In merito al valore del riscatto, le indiscrezioni provenienti dalla Germania riferiscono dell'esistenza di una clausola rescissoria compresa tra i 5 e i 7 milioni di euro.
Prima...
L'interesse della proprietà americana nei confronti del manager tedesco parte da lontano. Già durante la scorsa sessione estiva di calciomercato il Milan aveva compiuto un tentativo concreto per portarlo in Italia, ma in quell'occasione la trattativa venne bloccata dal rifiuto dell'Eintracht Francoforte di privarsi del proprio uomo guida. Ora, con le dimissioni presentate da Krosche in Germania, lo scenario si è riaperto in maniera decisiva per il completamento del quadro societario rossonero.