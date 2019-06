Milan, tutto su Torreira: ecco l’idea per l’offerta all’Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan punterà tutto su Lucas Torreira. E’ lui il vero obiettivo di mercato per il centrocampo sotto indicazione di Marco Giampaolo, innamorato calcisticamente del talento uruguaiano. I rossoneri nelle prossime ore dovrebbero presentare un’offerta concreta all’Arsenal. L’idea è un prestito oneroso di due anni, a circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto tra i 35 e 40 milioni. Questo perché il Milan sa che l’Arsenal non ha bisogno di vedere Torreira, anzi, non ha intenzione di farlo. Soprattutto dopo aver speso 30 milioni l’anno scorso quando l’ha prelevato dalla Sampdoria. Così il grande alleato del Milan sarà il giocatore stesso che comincerà a forzare la mano per andare via. Ha dato mandato al suo agente di riportarlo in Italia e il Milan per lui rappresenta una grande opportunità. Con Giampaolo si è trovato benissimo e vuole tornare a lavorarci, mentre a Londra sta riscontrando dei problemi d’ambientamento, e pure la famiglia vorrebbe cambiare aria. Dunque in casa rossonera si sta studiando il modo migliore per chiederlo ai Gunners e l’ipotesi del prestito biennale con obbligo di riscatto rappresenta una soluzione importante. Il Milan vuole un grande colpo a centrocampo perché ha capito che in quel reparto da anni ci sono difficoltà, e Torreira può essere il colpo che metterà tutti d’accordo.

Sono ore d’attesa che per il difensore dello Stoccarda Kabak. Il Milan vuole pagare la clausola da 15 milioni, scattata nel momento in cui il club tedesco è retrocesso, ma dovrà superare l’ostacolo Bayern Monaco, in agguato da tempo sul difensore centrale. Boban e Maldini hanno compiuto la loro offerta, sta al giocatore decidere in quale club giocare l’anno prossimo.