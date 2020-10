Mirante e il contratto in scadenza: "Voglio giocare. Pronto ad ascoltare proposte della Roma"

vedi letture

"Non lo so. Non farò problemi su questo". E' sicuro nelle sue dichiarazioni a SportWeek il portiere della Roma, Antonio Mirante, commentando il contratto in scadenza a giugno: "Io mi vedo ancora giocatore per più di qualche anno. Se pensassi già ora a cosa fare dopo, perderei energie adesso. Se la Roma vorrà farmi una proposta, io sono pronto ad ascoltarla".