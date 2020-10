Monte ingaggi Serie A, Benevento sedicesimo: delle neopromosse quella che ha speso di più

Interessante analisi della 'Gazzetta dello Sport' in merito ai nuovi stipendi della Serie A dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato. Non ha badato a spese il Benevento, sedicesima in questa graduatoria: non un monte ingaggi elevato rispetto a tante altre società, ma se si considera che i sanniti arrivano dalla Serie B, una spesa complessiva di 32 milioni di euro lordi non è bassa. Ed è superiore a quella della altre due neo promosse (Crotone e Spezia)

Il più pagato

Kamil Glik 2,5 milioni di euro netti

Il meno pagato

Christian Pastina 0,05 milioni di euro netti

Gli altri

Iago Falque 1,7

Lapadula 1,6

Caprari 0,9

Ionita 0,9

Viola 0,75

Maggio 0,7

Hetemaj 0,7

Sau 0,7

Schiattarella 0,7

Dabo 0,6

Caldirola 0,5

Insigne 0,5

Barba 0,45

Foulon 0,35

Letizia 0,35

Moncini 0,35

Tello 0,3

Montipò 0,27

Improta 0,2

Tuia 0,2

Basit 0,08

Di Serio 0,08

Manfredini 0,08

Gori 0,07

Sanogo 0,07

Monte ingaggi complessivo lordo: 32 milioni di euro