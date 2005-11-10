Monza-Cagliari 4-0, Varela man of the match, difesa rossoblu da incubo

Lezione di calcio del Monza, che abbatte il Cagliari 4-0 e cala il poker. Tra le parate decisive di Törnqvist nelle battute iniziali, il vantaggio di Kouadio a fine primo tempo e la furia della ripresa — griffata dalla doppietta di Varela, dal acuto di Robinson e dal palo di Colpani — i brianzoli vivono una serata da incorniciare. Un KO amaro per i rossoblù di Pisacane. Nel prossimo turno di Serie A: Torino-Monza e Cagliari-Bologna.

LE PAGELLE DEL MONZA

Tornqvist 7,5 – Prodigioso sulle sventagliate di Nzola e Mendy nel primo tempo, si conferma saracinesca insuperabile neutralizzando anche il colpo di testa di Mina. Mantiene la porta inviolata.

Kouadio 7,5 – Sblocca la gara scattando sul filo del fuorigioco con grande freddezza, poi sigilla la difesa con una diagonale decisiva su Mendy. Prestazione impeccabile. Dall'81' Bakoune s.v.

Goglichidze 6,5 – Governa il centro del reparto difensivo concedendo pochissimo agli attaccanti sardi. Preciso nel posizionamento, limita al minimo i rischi e garantisce grande solidità.

Carboni 6,5 – Soffre la fisicità di Mendy solo in un'occasione, ma per il resto della sfida garantisce chiusure puntuali e grande attenzione nell'uno contro uno.

Birindelli 7 – Ruba con aggressività la sfera da cui nasce il tris e serve preziosi palloni in corsia. L'ammonizione finale non macchia una gara corsa con grandissima intensità.

Ondoa 7 – Confeziona l'assist per il raddoppio grazie a un'imbucata perfetta. Domina la mediana con fisicità e qualità, proponendosi costantemente anche in fase d'inserimento.

Akinsanmiro 6,5 – Lavora con intelligenza al fianco del compagno di reparto, garantendo equilibrio tactico e recuperi preziosi nella zona calda del campo. Dall'81' Folorunsho s.v.

Mangas 6,5 – Presidia la fascia sinistra con attenzione, senza concedere metri agli avversari e fornendo costante supporto alla manovra offensiva brianzola.

Robinson 8 – Conquista la scena prima firmando la terza rete con un rasoterra angolato, poi colpendo il palo da cui nasce la quarta marcatura. Spina nel fianco costante. Dall'83' Forson s.v.

Mota 7,5 – Ispiratissimo tra le linee, illumina l'U-Power Stadium con accelerazioni devastanti, giocate d'alta scuola e l'assist illuminante per la prima rete della gara. Dal 64' Colpani 6,5 – Entra con gran piglio sfiorando la marcatura personale con un sinistro a giro da applausi che si stampa sul palo.

Varela 8,5 – Serata da incorniciare condita da una doppietta da applausi e dall'assist per Robinson. Attacca la profondità con ferocia e furbizia, risultando immarcabile. Dall'81' Cutrone s.v.

Allenatore: Juric 8 – Prepara una partita tatticamente perfetta, schiantando gli avversari nella ripresa grazie a ripartenze devastanti e un'organizzazione collettiva esemplare.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI

Caprile 5 – Raccoglie quattro palloni in fondo al sacco senza riuscire a metterci una pezza. Preso d'assalto dalla furia offensiva dei padroni di casa.

Zé Pedro 5 – Spinge qualche volta nei primi minuti ma crolla vistosamente nella ripresa di fronte all'esuberanza degli esterni brianzoli. Dal 67' Sugawara 5,5 – Non riesce a cambiare l'inerzia.

Mina 5,5 – Cerca di far valere la propria stazza nei duelli aerei sfiorando il gol di testa, ma concede troppi spazi al contropiede avversario.

Rodriguez 4,5 – Serata da incubo trascorsa nel tentativo di contenere un Mota incontenibile. In affanno costante fin dalle battute iniziali.

Obert 5 – Prova qualche sortita in avvio di gara, ma viene progressivamente schiacciato nella propria metà campo dalle accelerate di Birindelli e Varela.

Romano 5,5 – Sfiora il gol con una conclusione dal limite che finisce alta, ma perde la bussola nella ripresa quando il ritmo aumenta. Dall'81' Deiola s.v.

Winks 5 – Incontra enormi difficoltà nello schermare la trequarti avversaria e finisce per innervosirsi, prendendo un cartellino giallo nel finale. Dall'81' Liteta s.v.

Adopo 5 – Poco incisivo in fase di interdizione, lascia troppo spazio alle ripartenze centrali dei padroni di casa senza mai fare filtro.

Maldini 5,5 – Inventa una palla splendida per Mendy nel primo tempo, ma sparisce dal campo nella ripresa soffrendo il dominio lombardo. Dal 67' Carlos 5,5 – Inserito a risultato ormai compromesso.

Mendy 5,5 – Trova sulla sua strada uno straordinario Tornqvist e una provvidenziale chiusura di Kouadio, spegnendosi con il passare dei minuti.

Nzola 5 – Spreca una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere avversario nel primo tempo. Sostituito ad inizio ripresa. Dal 52' Fadera 6 – Mostra qualche spunto interessante con un buon cross e molta grinta, guadagnando anche un'ammonizione.

Allenatore: Pisacane 4,5 – La sua squadra parte bene ma si scioglie completamente alle prime difficoltà, subendo quattro reti senza abbozzare una reale reazione. Un netto passo indietro rispetto all'ottimo inizio di stagione.