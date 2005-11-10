Monza, Juric amaro: "Rigore netto su Mangas, ma la linea degli arbitri mi piace"

Il Torino piega il Monza 3-2 e infila il terzo successo consecutivo in Serie A. A sbloccare il match è Fitz-Jim al 39', ma Varela riequilibra i conti al 47'. Nella ripresa i granata allungano con le reti di Belghali al 61' e Vlasic al 72', prima dello sfortunato autogol di Patterson in pieno recupero che fissa il risultato finale. Nel prossimo turno la formazione di Abate sarà ancora impegnata tra le mura amiche contro il Como, mentre i biancorossi di Juric cercheranno il riscatto ospitando l'Udinese.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN dall'allenatore nel post-partita.

Le chiedo come valuta la sconfitta di questa sera. Di positivo c’è sicuramente stato il fatto che, al rientro dagli spogliatoi nel secondo tempo, ancora una volta siete riusciti a pareggiarla, come avevate messo in difficoltà anche la Lazio qualche settimana fa. Cosa si porta a casa da questa prestazione della sua squadra?

"Penso che il primo tempo sia stato abbastanza in parità. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, quando spingevamo tanto e loro non riuscivano ad uscire: abbiamo commesso un errore e siamo stati penalizzati. Dopo il pareggio penso che il Torino abbia fatto meglio: vincevano i contrasti con la forza e hanno prevalso anche le giocate di qualità che abbiamo visto da parte di Nixi e di Belghali. Hanno fatto meglio di noi, oggi il Torino ha meritato".

Vado proprio sull’episodio dell’1-1: invece di dare inerzia al Monza, è come se la squadra si fosse abbassata e avesse subito di più il Torino nel secondo tempo. Poi le volevo chiedere sui cambi, se magari potevano essere fatti prima viste le prestazioni dei trequartisti: stasera è mancato qualcosa lì sulla trequarti con Dany Mota e Robinson?

"Era un momento positivo, poi abbiamo cominciato a perdere i contrasti e le palle in avanti, dove dovevamo vincere i duelli. L'intenzione sicuramente non era quella di abbassarsi, ma non siamo riusciti a essere dominanti in quegli aspetti in cui, per lunghi tratti del primo tempo, eravamo riusciti a esserlo. Loro, con la qualità, hanno cominciato ad avvicinarsi e hanno fatto meglio. Sui cambi, quando si perde c'è sempre qualcosa che si poteva fare diversamente: a me Jay comunque è piaciuto, ha fatto cose interessanti, e anche Dany Mota ha dato tutto. Penso che i ragazzi abbiano dato il massimo. Devo dare merito al Torino oggi: la mia sensazione non è che i miei ragazzi siano andati sotto come atteggiamento, ma che loro abbiano prevalso fisicamente nei contrasti e poi nella qualità negli ultimi venti metri".

Anche in una serata così chiaramente non positiva, soprattutto dal punto di vista del risultato, c’è sempre una luce in questa squadra ed è Gustavo Varela. È inevitabile parlare anche di lui, sette gol su sette gare, un giocatore che non fa mai gol banali. Vado dritto al punto e le chiedo se è l’attaccante più forte che lei abbia allenato in carriera, anche se lo conosce da poco, o se potenzialmente lo può diventare.

"No, è un giovane che ha fame e che lavora. Non è il migliore che abbia allenato, sicuramente, però penso che abbia questo carattere e una grandissima volontà di migliorare i suoi difetti, lavorando anche su quello che fa già bene. Per questo penso che crescerà ancora: adesso è in un buon momento e spero che continui così, ma ha veramente ampi margini di miglioramento su tante cose".

Sono curioso di sapere cosa ne pensa della linea arbitrale che si sta adottando in questa stagione, dove si gioca molto, e cosa ne pensa del contatto che c’è stato a fine primo tempo tra Mangas e Belghali. Non c’è stata neanche una review da parte del VAR pur essendoci stato un contatto: cosa ne pensa? Glielo facciamo rivedere.

"Sì, per me è rigore netto. Mangas sposta il pallone, arriva Belghali e lo prende. Mi sembra rigore netto, ma al di là di quello, il modo in cui stanno arbitrando e la strada che hanno preso mi piace. Vedendolo dico che per me è rigore perché lo tocca da dietro dopo che ha spostato la palla, però quello che sento di dire è di continuare così. Ci saranno sicuramente sempre degli errori, ma mi sembrano partite molto più belle rispetto al passato e anche i giocatori si stanno adattando ad avere un comportamento migliore. Gli errori succederanno sempre, penso che questo sia un errore, ma nessuna accusa: mi auguro che continuino così".