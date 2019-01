© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Sebastiano Luperto, Diego Nappi, ha confermato che il giovane centrale rimarrà a disposizione di Ancelotti: "Rimarrà sicuramente a Napoli. Su di lui abbiamo le idee ben chiare, può fare benissimo nel calcio italiano. Sul lato caratteriale è un ragazzo maturo, s'è inserito con umiltà e se la sta giocando. Quasi non fa notizia quando entra, quindi fa parte del gruppo. Giocare in una squadra come il Napoli, seppur non con un minutaggio esaltante, gli serve per diventare un giocatore importante. Non scopro l'acqua calda, a gennaio è un mercato particolare perché chi ha giocatori importanti non li cede".