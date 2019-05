© foto di Federico Gaetano

L'avventura di Mario Rui al Napoli sembra arrivata al capolinea. L'agente dell'esterno portoghese ex Empoli e Roma, Mario Giuffredi, attraverso Radio Crc ha brevemente fatto il punto sul suo assistito.

Piace a Giampaolo. "Del futuro di Mario Rui è presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano. Giampaolo lo cerca, quindi non escluderei che lo voglia", le parole del procuratore.

Quale futuro per Giampaolo? Il tecnico della Sampdoria potrebbe restare a Genova e chiedere l'ingaggio di Mario Rui, ma potrebbe chiederlo come rinforzo qualora dovesse approdare sulla panchina del Milan. Il terzino, intanto, interessa anche al Torino e al Benfica.