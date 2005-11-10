Napoli, Allegri: "Gli episodi ci penalizzano. Non serve preoccupazione, ma lavorare con serenità"

Al termine della sfida tra Venezia e Napoli il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato e analizzare la prestazione della propria squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo creato molto e commesso errori dietro. Commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Davanti abbiamo creato molto e non abbiamo segnato. Dobbiamo analizzare il momento con lucidità, abbiamo tempo per recuperare in campionato. Ora dobbiamo pensare alla Champions. Loro si sono difesi molto bene, noi non abbiamo allungato la linea. Nella ripresa è stata un'altra partita. Lucca? Credo che sia un buon giocatore, non è facile giocare in queste condizione. Questa è la rosa che abbiamo, con giocatori ottimi con caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Lui ha fatto la sua parte, come tutti. Poi nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto la partita. Preoccupato? In questo momento non serve esserlo, bisogna rimanere giusti: fare meglio quello che stiamo facendo. In questo momento ci sono episodi che ci sono contro. Oggi la squadra è rimasta lucida, ma ci sono momenti in cui subisci al primo episodio. Sta a noi rovesciare questo momento. Alisson? Ha avuto un problemino tirando. Neres veniva da otto mesi di inattività, ne ha avuti sempre parecchi. Alisson è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta. Dovremo avere la pazienza di fare con i giocatori che abbiamo. Non ho sentito il presidente, assolutamente. Capisco l'umore, ma c'è da continuare a fare per ribaltare questa situazione. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, con serenità dobbiamo metterci lì e lavorare. In questo momento la squadra psicologicamente subisce il momento, ma bisogna tirar fuori la rabbia"