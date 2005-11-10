Napoli, Allegri pensa al turnover col Venezia: "Hojlund ha bisogno di riposo e Lucca cresce"

Archiviata la pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal, il Napoli deve immediatamente concentrarsi sul campionato. Domani gli azzurri affronteranno il Venezia e Massimiliano Allegri prepara una nuova rotazione della formazione, inevitabile dopo gli impegni ravvicinati. Uno dei principali dubbi riguarda il centravanti: Rasmus Hojlund ha accumulato parecchi minuti nelle ultime settimane e potrebbe beneficiare di un turno di riposo, aprendo così una grande occasione per Lorenzo Lucca.

Allegri: "Valuterò se giocherà Lucca o Hojlund"

In conferenza stampa Allegri non ha ancora ufficializzato la scelta: "Ci alleniamo oggi, poi valuterò se giocherà Lucca o Hojlund che ha fatto tante partite, ha bisogno di un po' di riposo, o magari di venire in panchina". L'allenatore ha comunque speso parole positive per Lucca, utilizzato anche nel finale della gara in Spagna: "Anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene".

Allegri difende Lucca: "È stato anche troppo criticato"

Per l'attaccante potrebbe dunque arrivare una nuova opportunità dal primo minuto. Allegri continua a credere nelle sue caratteristiche e chiede soprattutto un maggiore contributo sotto porta: "Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol". Il tecnico ha poi difeso Lucca dalle critiche ricevute in questo avvio di stagione: "Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo". La frase fornita si interrompe subito dopo, ma il messaggio dell'allenatore è chiaro: contro il Venezia potrebbe arrivare un'altra occasione importante per il centravanti.