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Napoli, Allegri: "Con la Roma gara importante ma non è l'ultima del campionato"

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Antonio Gaito
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Antonio Gaito
Oggi alle 12:46Serie A
23.10.2026 12:46Serie A
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La conferenza stampa del tecnico del Napoli, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo la vittoria in Champions contro il Bodo, il Napoli è chiamato a dare una risposta importante anche in campionato. Giornata di vigilia e quest'oggi torna a parlare Massimiliano Allegri che presenterà la gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma domani alle 18 allo Stadio Maradona. Il tecnico del Napoli dalle 12.30 sarà protagonista nella sala conference del centro tecnico di Castel Volturno rispondendo alle domande della stampa. Come di consueto, potete seguire la conferenza stampa in tempo reale su Tuttomercatoweb.com

12.30 - Inizia la conferenza stampa

De Bruyne s'è convinto a giocare in quella posizione? Lo vedremo ancora lì?
"Buongiorno, quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche possono giocare tranquillamente giocare davanti alla difesa o col doppio mediano, credo l'abbia già fatto pure col Frosinone. Poi l'ho messo lì e ci ha giocato, quella è la cosa più importante. Lì abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour, Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale. Anche la gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c'è bisogno di tutti, oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò".

Quanto vale questa partita considerando il gap in classifica e la forza della Roma?
"Vale tanto, è una gara importante, è sempre un Napoli-Roma, la Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica, quindi sarà complicato e difficile ma è importante perché dopo 3 partite con due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia e sarebbe bello riprendere il cammino in campionato sapendo che non sarà facile e non è l'ultima gara della stagione che decide se entri o non entri in Champions, o se vinci o no il campionato, ma siamo all'ottava e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie, qual è? Senza il possesso, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare e poi serve continuità tramite i risultati e solo con una serie ti riagganci".

La Roma fa riaggressione alta, quando sarà importante qualità nella verticalizzazione? De Bruyne e Badiashile hanno questi fondamentali?
"Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo uomo, ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti, se fai risultati, ma senza poi è un problema... serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie. Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene".

Le sue squadre hanno sempre un'impronta, un equilibrio ed una solidità. Questo Napoli non ha la sua impronta, quanto manca? Che problema c'è?
"Il modo più semplice di rispondere sarebbe ho cambiato modo, abbandono la difesa ed andiamo tutti all'attacco, ma serve equilibrio. Ce la portiamo dietro dall'inizio. L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori, abbiamo McTominay dopo due mesi fuori, nonostante i due gol è ancora indietro, Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto,l'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è che come una macchina che accendi e riparti, bisogna essere bravi e fortunati di allenarli giocandoli ma facendo i risultati. Anche Vergara oggi valuteremo se lo porteremo in panchina, Badiashile dopo 3 gare di fila l'ho lasciato recuperare, tutti stanno rientrando in una buona condizione e qualcuno avrebbe bisogno di recuperare non tanto fisicamente ma mentalmente".

Hojlund, pochi gol e da 7 gare non segna. Nella nazionale aveva fatto bene.
"Lui è andato in nazionale, aveva fatto 2 gol in 4-5 partite, in nazionale ha fatto gol, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno, poi l'importante che la squadra segni, poi se Hojlund fa meno gol e la squada vince non è che siamo arrabbiati... Giovane sta facendo bene, Lucca è un giocatore che ha delle qualità, del Napoli, va sostenuto ed aiutato, il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo".

Quale progresso si attende domani?
"La cosa principale è che quando non siamo in possesso, soprattutto quando siamo nella nostra metà campo, lì bisogna dare l'impressione di essere più forti. Poi i progressi vanno fatti con i risultati, si può parlare di buone partite, ma alla fine come dico sempre il risultato condiziona il giudizio. Col Bodo anche sul 2-2 abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo rischiato su due cross, a Venezia non abbiamo rischiato niente ed abbiamo perso, il calcio è questo, lavoriamo e miglioriamo, avendo chiaro che l'obiettivo è il risultato, che si passi dalla prestazione, non possiamo fare ogni domenica le stesse cose, gli avversari a volte te le fanno fare ed altre no, quindi la gestione è fondamentale, ma l'obiettivo principale è il risultato e così è più facile arrivarci".

Nella ricerca dell'equilibrio, ha in mente una coppia di difesa nuova? E' un problema?
"A volte si pensa, ripensa, magari inaspettatamente trovi soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato. I giocatori sono di ottimi qualità, su quello non ci sono problemi, affrontiamo giocatori forti come Malen, sta facendo bene, bisogna stare attenti e limitarlo".

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