Napoli, Allegri sotto pressione lancia Lucca titolare: a Venezia cambia metà squadra

Sono giorni già cruciali per la stagione del Napoli. Quest'oggi il Venezia, senza margine d'errore, per risollevare una classifica che vede i partenopei a metà graduatoria nonostante l'ultima vittoria col Frosinone, e poi martedì al Maradona col Bodo-Glimt in un match praticamente già da dentro o fuori dopo le prime due sconfitte. Si parte quest'oggi contro la squadra del neo-tecnico Davide Nicola e Max Allegri in conferenza stampa sottolinea a più riprese le insidie della partita nonostante gli 0 punti in classifica degli avversari: "Nicola è un ottimo allenatore, salvezza impensabile a Crotone ed altre, allena una squadra che ha 0 punti in classifica ma ha qualità importanti perché crea molto, ho visto i dati... come a Bergamo o come con la Fiorentina pur perdendo, poi è un campo sempre difficile perché è piccolo, la palla scorre poco, bisogna adattarsi all'ambiente perchè si deve vincere e possiamo farlo giocando con rispetto e umiltà. Il Venezia, ripeto, è a 0 ma ha qualità nei singoli, crea tantissimo, basta vedere anche l'ultima e bisogna andare con rispetto", l'avviso del tecnico del Napoli.

La grande occasione per Lucca

Toccherà a Lorenzo Lucca iniziare dal primo minuto. Ed Allegri prova a difenderlo nuovamente pubblicamente: "Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si sente impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta", il passaggio del tecnico in difesa di un giocatore che in realtà finora in campo ha dato poco o nulla e fatica a ritrovarsi, ma che punta fortemente a recuperare.

Ancora rotazioni a Venezia

Allegri recupera - almeno tra i convocati - Olivera, Anguissa ed Alisson Santos ma perde nuovamente per infortunio Neres. Tra i pali torna Meret, in difesa potrebbe toccare a Beukema - all'esordio in questa stagione - nella linea con Rrahmani e Badiashile mentre in mediana Lobotka e Gilmour con Di Lorenzo che torna a destra e Spinazzola che si rivede a sinistra. In attacco possibilità per McTominay con Giovane - tra i migliori a Villarreal - alle spalle come detto di Lorenzo Lucca. Cinque novità dunque dal primo minuto, rispetto alle scelte in Champions, per provare a sfruttare l'organico e gestire le energie verso l'impegno di martedì contro il Bodo che peserà tantissimo sul cammino europeo.