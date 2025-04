Napoli, anche l'Al-Hilal vuole Osimhen: sul piatto la stessa cifra proposta per Salah

Dopo il tentativo sfumato per Mohamed Salah, sul quale era stato messo sul piatto un budget rilevante, l’Al-Hilal non ha intenzione di restare a guardare. Il club saudita è deciso a reinvestire quella cifra per portare a casa un altro fuoriclasse internazionale, anche in vista del prossimo Mondiale per Club.

Tra i nomi finiti nel mirino c’è Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è considerato uno dei profili ideali per rilanciare l’attacco della squadra saudita, che continua a guardare con attenzione al mercato europeo. L’interesse per il nigeriano potrebbe presto tradursi in un’offerta concreta, specialmente nel caso in cui Aleksandar Mitrovic dovesse lasciare, ipotesi al momento tutt’altro che da escludere.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs (GiveMeSport e TalkSport), l'Al-Hilal sarebbe pronto a muoversi già ai primi di giugno, con l’obiettivo di avere Osimhen a disposizione per il Mondiale per Club. Da non dimenticare, però, che sul nigeriano non molla la presa il Manchester United, anche se nelle ultime ore i Red Devils sembrano aver puntato con forza Matheus Cunha, brasiliano del Wolverhampton. Resta in piedi la clausola valevole solo per l'estero di 75 milioni di euro, in corsa anche i turchi che vorrebbero convincere il Napoli ad abbassare il prezzo: operazione tutt'altro che semplice, ma al Gala sperano di poter trattenere l'attaccante nigeriano.