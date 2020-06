Napoli, bloccato Gabriel Magalhaes del Lille: può partire Koulibaly

Il Napoli sarà tra le grandi anche per gli anni futuri, non ci sarà alcun ridimensionamento della spesa per quanto riguarda gli investimenti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport. L’ultima trattativa - si legge - riguarda Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille, e la notizia arrivata dalla Francia su un accordo per 22 milioni ha trovato conferma negli ambienti napoletani anche se è stato seguito anche dal Psg, Chelsea e Everton. Il suo arrivo significherebbe l'addio di Kalidou Koulibaly ed un pacchetto difensivo con Maksimovic e Manolas, con Rrahmani e Megalhaes a insidiare loro il posto.