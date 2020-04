Napoli, Chelsea e Tottenham si sfidano per Milik: sul piatto Boga e Lucas Moura

È pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale per Arkadiusz Milik. Come riporta Sportmediaset, l'attaccante in uscita dal Napoli piace infatti a Juventus e Milan in Italia e a Chelsea e Tottenham in Inghilterra. Le due big di Premier, in particolare, sarebbero disposte a inserire nell'operazione rispettivamente Jeremie Boga, esterno d'attacco in forza al Sassuolo per il quale i Blues vantano però un diritto di contro-riscatto, e Lucas Moura, jolly offensivo che negli ultimi anni ha fatto le fortune degli Spurs.

L'ariete polacco, dal canto suo, ha un contratto in scadenza nel 2021 coi partenopei e starebbe per questo valutando l'ipotesi di cambiare aria già quest'estate. Le pretendenti non gli mancano di certo.