vedi letture

Napoli, clausola e ingaggio i problemi per il rinnovo di Milik: addio possibile

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora tutto da scrivere, così come il suo rinnovo con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono infatti ancora due i nodi da sciogliere. Il primo è legato alla clausola rescissoria che il club vorrebbe inserire nel nuovo accordo ma che il giocatore non vorrebbe, e il secondo è legato al nuovo ingaggio. Problemi non da poco, per un giocatore in scadenza nel 2021, con il suo addio che, in caso di mancato rinnovo, potrebbe concretizzarsi in estate.