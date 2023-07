Napoli, dalla Francia: l'Al-Hilal rilancerà per Osimhen dopo l'offerta da 140 milioni di euro

L'Al-Hilal rilancerà per Victor Osimhen dopo l'offerta presentata al Napoli da 140 milioni di euro per il cartellino del centravanti nigeriano classe '98. Lo svela il quotidiano francese 'L'Equipe': la società araba ha già presentato due offerte, una da 120 e un'altra da 140 milioni di euro, ed entrambe sono state rispedite al mittente dal presidente De Laurentiis.

Ma il club di proprietà del fondo PIF non ha intenzione di mollare forte anche di un'offerta incredibile già presentata al calciatore da un milione di sterline a settimana: ovvero, circa 60 milioni di euro netti a stagione. E presto metterà sul piatto più soldi per far vacillare le certezze di un Napoli che oggi per la cessione del suo centravanti chiede 200 milioni di euro.