Napoli, tegola per Calzona in vista della Fiorentina: Osimhen non recupera, darà forfait

vedi letture

Nella giornata di ieri Victor Osimhen ha svolto soltanto terapie a causa di un altro affaticamento muscolare, ha lavorato per smaltirlo, ci sta ancora lavorando. Nelle idee di ieri la sua presenza nel match in programma dopodomani sul campo della Fiorentina era considerata in dubbio, ma oggi sono arrivate novità importanti.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il centravanti del Napoli non riuscirà a recuperare. Anche oggi, a quanto pare, l'ex Lille non si è allenato in gruppo e corre sempre più spedito verso il forfait nel match del Franchi. Si tratterà della diciassettesima volta in stagione che Osimhen salterà una partita. Troppo spesso ai box, al bomber nigeriano manca una sola partita prima della fine della sua avventura in azzurro.