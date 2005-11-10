Napoli, De Laurentiis allontana le ombre su Allegri. Che deve un segnale forte con Bodo e Roma

La premessa è: Allegri non rischia. Le prossime due partite (di Champions stasera con il Bodo e di campionato sabato con la Roma) però diranno molto su quella che sarà la stagione del Napoli.

De Laurentiis ha totale fiducia nell’allenatore che ha scelto questa estate con molta convinzione per sostituire Conte ma si aspetta anche un’inversione di tendenza. L’avvio non è stato dei migliori ma c’è da aggiungere che Max ha anche l’attenuante che il mercato fatto non è stato di grande aiuto. In casa azzurra si è pensato a sfoltire la rosa e a ridurre il monte ingaggi.

Un progetto che Allegri ha sposato subito, senza incertezze. Sarebbe stato ben felice di avere a disposizione Gabriel Jesus ma poi l’operazione non si è potuta concretizzare. Oltre a questo c’è da aggiungere che raccogliere in eredità una squadra reduce dal doppio ciclo Spalletti-Conte non è stato facile neppure per un allenatore navigato ed esperto come lui. Il Napoli ha bisogno anche di nuove forze fresche per ripartire e chiudere in maniera definitiva una pagina molto bella della sua storia ma che ormai fa parte del passato. Il compito di Allegri è anche quello di traghettare il Napoli verso una nuova era. Un passaggio non semplice, che spesso viene sottovalutato.

È altrettanto chiaro che il club non si può accontentare di un campionato di transizione, l’obiettivo è agganciare di nuovo il piazzamento Champions. Servono risultati perché altrimenti la situazione potrebbe complicarsi. Allegri proverà a dare la scossa alla squadra partendo dal Bodo e poi con la Roma. Queste due gare diranno molto. La palla ora spetta a Max.