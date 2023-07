Napoli, Garcia al primo vero test con i big e senza fretta per il sostituto di Kim

Si avvia alla conclusione il ritiro di Dimaro. La prima parte della preparazione estiva in Trentino si chiude col test contro la Spal (già raggiunto il soldout), prima vera uscita per Rudi Garcia vista la caratura diversa rispetto all'Anaune e soprattutto considerando che potrà schierare finalmente il gruppo dei big (anche se gestirà il minutaggio tra tutto l'organico a disposizione).

Serve il difensore, ma niente fretta

Il tecnico del Napoli intanto continua ad attendere il sostituto di Kim. Ieri in diverse interviste alle tv nazionali ha usato un grande equilibrio comunicativo, sottolineando la necessità di averlo al più presto ma anche le difficoltà del mercato e la fiducia nelle scelte del club: "C'è una difensore da trovare, come vedete per il momento non è arrivato, ma non è una situazione semplice ed il mercato è sempre difficile. L'importante è che arrivi qualcuno, se non arriva nessuno tra poco, come ho già detto, ho tre difensori e nella mia squadra si gioca solo con due, quindi va bene così", le parole a Mediaset sul difensore centrale.

Primo obiettivo

E' tenere tutti. E Rudi Garcia, in un altro passaggio a Sky, ha sottolineato l'importanza di confermare i giocatori chiave dell'ultima stagione: "Lavoriamo con il presidente e la squadra mercato: Micheli, Meluso che è appena arrivato, Pompilio che era già qua l’anno scorso. Il primo mercato è è tenere tutti i giocatori principali della squadra. Il presidente ha rinnovato Di Lorenzo, vanno avanti sui casi come quello di Zielinski. Osimhen? Non so se c’è un caso Osimhen, perché è sotto contratto. Secondo me non c’è, però la cosa più importante è tenere i nostri giocatori”.