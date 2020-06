Napoli, Gattuso fa i conti con i problemi fisici: Mertens in dubbio, ma il belga vuole esserci

vedi letture

Dries Mertens ha qualche problemino fisico, ma vuole esserci. L'attaccante belga, come riportato da Sky Sport, vuole scendere in campo da titolare nella sfida contro l'Inter. La situazione verrà monitorata costantemente dallo staff medico del Napoli, ma il giocatore sembra essere in grado di giocare. La rifinitura sarà decisiva per capire quali saranno le scelte di mister Gattuso.