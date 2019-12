© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa durante la sua presentazione, affrontando anche l'argomento relativo a cosa si aspetti dalla sua nuova avventura in panchina: "So dove sono venuto, vengo dal mare e ora mi son messo in un mare grande. Devo saperci andare ma rischio di annegare. So che qui c'è più responsabilità. Chi mi conosce sa che non ho paura di niente, io vado. Ho la consapevolezza di aver portato professionalità con chi ho con me a lavorare, lavorerò con gente preparata e penso che adesso si parli la stessa lingua. C'è bisogno di risultati, spero davvero tanto di farli. A 41 anni vengo qui e per me è un motivo d'orgoglio: ho rifiutato tante cose, non mi sentivo pronto per altre cose. Qui c'è tutto per far bene, sarà difficile, so che c'è da lavorare tanto ma non c'è cosa più bella di mettersi a disposizione quando ti piace tutto".