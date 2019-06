Napoli, giallo clausola Koulibaly: vale sin da subito e anche per l'Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adesso la clausola risolutiva di Kalidou Koulibaly è un giallo. Ne scrive Il Mattino, secondo cui, se fino a qualche giorno fa il Napoli faceva sapere che la clausola da 150 milioni di euro fosse valida per l'estero a partire dal 2020, le cose in realtà non starebbero proprio così.

La clausola vale per l'Italia e già da oggi. Il prezzo, quindi, rimane lo stesso, ma la notizia è che anche un club italiano potrà versarlo al club azzurro per liberare il difensore senegalese. Che in Italia piace alla Juventus, pronta però a chiudere per De Ligt: lo scenario più credibile, al momento, è il Manchester City. Per il quale 150 milioni sono sì tanti, ma non sembrano un problema insormontabile.