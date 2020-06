Napoli, Giuntoli fa sul serio per Boga: contatti fitti con l'agente. Pronta maxi-offerta al Sassuolo

vedi letture

Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga, esterno offensivo attualmente in forza al Sassuolo. Come riporta oggi Tuttosport, il ds partenopeo Giuntoli sente molto spesso Daniel, fratello-agente del talento ivoriano, e ha già tastato il terreno anche con la dirigenza neroverde.

Se è vero che il Chelsea non farà valere la sua clausola per riportare Boga a Londra a fine stagione, la permanenza al Mapei del classe '97 potrebbe non durare così più di qualche altra settimana. Il Napoli, secondo il quotidiano, sta pensando infatti di versare ben 35 milioni di euro per acquistare il calciatore tanto apprezzato anche da mister Gattuso.