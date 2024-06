Fiorentina, Beltran: "Ko con l'Olympiakos fa male. Ci prendiamo le nostre responsabilità"

Dopo la finale di Conference League persa contro l'Olympiakos, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha commentato sulla sua pagina Instagram: "Fa ancora molto male. Avevamo molte speranze e voglia di portare la coppa a Firenze. Voglio ringraziare i tifosi che erano presenti in Grecia e in tutta Firenze che ci hanno sostenuto e per essere stati al nostro fianco durante tutta la stagione.

Mi fa male perché era il desiderio di tutta una città e per me era un sogno da realizzare portare quella coppa in Italia. Non resta che alzare la testa, prendersi le nostre responsabilità e continuare a lavorare per rendere la Fiorentina ogni giorno più grande".