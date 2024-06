Il Torino seguirà interessato Venezia-Cremonese: si fa il prezzo di Vanoli e Tessmann

Si chiuderà stasera il campionato di Serie B. Dopo una lunga maratona, il torneo cadetto verrà consegnato alla storia con la finale playoff. Venezia e Cremonese si giocheranno al "Penzo" la promozione in Serie A. All'andata le due squadre hanno chiuso i 90 minuti con i grigiorossi che dovranno vincere se vorranno festeggiare il ritorno nel massimo campionato dopo solo un anno. Ai lagunari invece basterà anche un pari in virtù di un migliore piazzamento nella regular season. A seguire con interesse la partita sarà il Torino.

Ballano 500mila euro per Vanoli

Non è un mister che i granata sono sulle tracce di mister Paolo Vanoli. Il tecnico arancioneroverde è finito nel mirino di Urbano Cairo come successore di Juric per la prossima stagione. Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, oggi sarà una giornata decisiva per quanto riguarda la cifra che il club dovrà versare al Venezia per il suo allenatore. Vanoli infatti è legato ai veneti da una clausola risolutiva da un milione di euro se la squadra salirà in A e di 500mila euro qualora dovesse restare in B.

Occhi su Tessmann

Fra i giocatori monitorati c'è anche Tannerà Tessmann. In caso di promozione il centrocampista costerà circa 6 milioni di euro, due in meno qualora il Venezia non dovesse centrare il grande salto.