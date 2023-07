Napoli-Hatayspor, le formazioni ufficiali: Garcia lancia il 4-2-3-1 con Raspadori trequartista

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Hatayspor, primo test amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. E per la prima volta Rudi Garcia lancia il modulo alternativo al 4-3-3: il 4-2-3-1. C'è Raspadori trequartista, con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce e Osimhen centravanti.

Sorpresa anche in difesa

Non mancano dunque le novità di formazioni rispetto all'ultimo test con la SPAL. In difesa spazio alla coppia Rrahmani-Ostigard, con Juan Jesus in panchina. Senza Lobotka, alle prese con un affaticamento muscolare, ci sono Anguissa e Zielinski a formare la diga di centrocampo. Di seguito gli undici scelti dagli allenatori.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. A disposizione: Contini, Gollini, D'Avino, Demme, Juan Jesus, Folorunsho, Lozano, Russo, Simeone, Zerbin, Coli Saco, Zedadka, Obaretin, Zanoli

Allenatore: Rudi Garcia

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim.

Allenatore: Volkan Demirel