Napoli-Icardi, ultima chance? Wanda potrebbe incontrare ADL a Capri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua a tenere banco il nome di Mauro Icardi, vero e proprio protagonista dell'estate di mercato. Una situazione complicata che - in modo differente - vede coinvolte Inter, Napoli e Juventus.

In questo senso - riporta Il Mattino che nella sua edizione odierna fornisce la propria versione della situazione - continuano i contatti tra Wanda Nara e Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra i due, con conseguente accordo per ingaggio (7 milioni a stagione rispetto agli attuali 4.5) e diritti d'immagine. De Laurentiis, dunque, avrebbe convinto Wanda Nara ad accettare la destinazione partenopea, anche se mancherebbe ancora l'ok del calciatore. Il quotidiano ricorda anche che l'agente e moglie dell'argentino potrebbe essere a Capri nelle prossime ore per lavoro e potrebbe anche incontrare De Laurentiis, ultima eventuale chance per l'assalto all'argentino dell'Inter.