Napoli, il futuro è di Meret e Ospina potrebbe partire: piace alla Roma

Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, se il presente del Napoli si chiama Ospina, il futuro sarà tutto nelle mani di Alex Meret per espressa volontà del presidente che ha investito tanto su di lui e che ha piena fiducia nelle sue qualità. Questo significa che a partire potrebbe essere lo stesso colombiano, ingombrante dodicesimo che non resterebbe alle spalle di un ragazzo così giovane. Piace alla Roma, che dopo l'estate potrebbe cambiare nuovamente portiere lasciando andare Pau Lopez. In azzurro potrebbe tornare Sepe come vice.