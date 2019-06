Napoli, il Manchester City tenta Koulibaly: pronti 95 mln di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro al Napoli di Kalidou Koulibaly è fortemente in dubbio, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola. Il Manchester City, infatti, è pronto a offrire 95 milioni di euro al club di Aurelio De Laurentiis. Bisognerà capire se il presidente della Società partenopea saprà resistere alla tentazione di incassare tanti soldi e privarsi del difensore che è tra i migliori in Europa. Denaro che, successivamente, sarebbe investito nelle trattative in corso per Kostas Manolas della Roma e James Rodríguez del Real Madrid.

Tentazione Kou. L’idea di poter lavorare alle dipendenze di Pep Guardiola potrebbe convincere Koulibaly a trasferirsi in Premier League, nonostante il forte legame esistente tra il senegalese e la piazza azzurra.