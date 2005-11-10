Napoli, gli infortunati fanno 12: quanti assenti già per Allegri in questi primi due mesi

E sono dodici. Non è certamente una stagione fortunata per il Napoli di Massimiliano Allegri. Al netto delle responsabilità, sono diversi i giocatori a cui il tecnico toscano ha dovuto rinunciare in questi primi mesi in azzurro. L’ultimo della lunga lista è Benoit Badiashile che nel match contro la Roma ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare, l’ennesimo che colpisce un giocatore partenopeo quest’anno. Da capire l’entità del problema ma le sensazioni che si tratti dello stesso muscolo che ha tormentato il difensore nelle sue avventure al Monaco e al Chelsea.

Gli infortunati di Allegri

Salgono quindi a cinque i giocatori al momento indisponibili per Allegri per il prossimo turno. Oltre al difensore ex Blues, ci sono Alisson Santos, David Neres, Costantino Favasuli e Alessandro Buongiorno. Tutti e cinque verranno valutati dopo il turno infrasettimanale con la speranza che possano tornare a disposizione nella prima settimana di novembre a ridosso della pausa per le Nazionali.

I giocatori che sono tornati a disposizione

Chi invece ha avuto problemi fisici ma li ha superati sono stati Matias Olivera e Andre Zambo-Anguissa per una lesione muscolare, Antonio Vergara per un problema al polpaccio, Leonardo Spinazzola per un problema al tendine del ginocchio, Alex Meret alla coscia e Giovane Santos per un’ernia e Scott McTominay ma per problemi extra-campo come ben sappiamo. Infine ad inizio stagione Luca Mariannucci si è infortunato al crociato. Senza contare lo scozzese sono quindi 12 i giocatori del Napoli che hanno avuto, o hanno ancora, un infortunio in questa stagione.