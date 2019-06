Napoli, Insigne apre all'Atletico Madrid: Simeone pronto al nuovo assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid prepara l'affondo per Lorenzo Insigne. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come i Colchoneros ne abbiano già parlato con Mino Raiola, il quale ha spiegato loro che il capitano non è incedibile e per il Napoli, se dovessero arrivare molto più dei 55 milioni messi finora sul piatto dall'Atletico, non ci sarebbero enormi problemi a lasciarlo partire. La richiesta economica è chiara: 80 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis comincerà a pensare seriamente di venderlo.

Lorenzo apre. Intanto, c'è da registrare anche un'apertura da parte dello stesso numero 24 di Frattamaggiore, al quale non dispiacerebbe raggiungere un club importante come l'Atletico Madrid, a maggior ragione perché c'è Diego Simeone in panchina, che lo vorrebbe a tutti i costi. Al giocatore sarebbe stato prospettato un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e un contratto del genere farebbe gola a Lorenzo.