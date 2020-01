© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida in campionato è stata anche l'occasione per parlare di mercato tra Napoli e Inter. Secondo Tuttosport, i due club avrebbero avuto un primo approccio per uno scambio in attacco tra Fernando Llorente e Matteo Politano. Al momento, solo un pour parler, anche perché i due giocatori non sono affatto convinti di voler cambiare aria. Ma se ne riparlerà.