#Napoli-Juve, il fatturato la fa da padrone: i bianconeri doppiano De Laurentiis

I fatturati di Napoli e Juventus, dal 2011-12, sono entrambi triplicati. Era l'anno di Walter Mazzarri contro Antonio Conte, con gli azzurri che alzano al cielo la Coppa Italia nonostante un fatturato da 117 milioni di euro contro quello della Juventus, fermo a 182 milioni ma con un -95 nella gestione economica dell'anno. Gli azzurri invece conclusero con 14,7 milioni di utile, con ben 110 milioni di forchette tra quanto speso dai bianconeri e quanto incassato dal Napoli. Nelle stagioni successive la situazione non è praticamente cambiata.

-176 MILIONI - I 95 milioni di euro di passività influenzano i dieci anni successivi della gestione Agnelli, che ora è arrivato a 621 milioni di euro di fatturato, contro i più di 300 del Napoli, ma che nel periodo ha avuto una spesa di -176 milioni. In parole povere, la situazione nell'ultimo decennio si è evoluta, ma non è cambiata granché, grazie allo stadio da una parte e ai maggiori diritti televisivi dall'altra.

DE LAURENTIIS INCASSA - In confronto alla Juventus, gestione discreta - ma probabilmente non virtuosa, eccezion fatta per uno stadio di proprietà e gli investimenti intorno - e in perdita, De Laurentiis è riuscito a creare un cuscinetto da 115 milioni. È quanto incassato nell'ultimo decennio, al netto delle tasse, con un +66 che viene determinato dalla cessione di Higuain nel 2016. Di fatto si può dire che per gli Agnelli la Juventus è una questione di prestigio, per De Laurentiis il modo perfetto per guadagnare, con una certa abilità.